Covid, tornati sopra 5mila i positivi veronesi ma negli ospedali i pazienti calano

Sono tornati sopra i 5mila in provincia di Verona e sono quasi 40mila in Veneto i cittadini attualmente positivi al coronavirus. Numeri in crescita ma che continuano a non essere avvertiti negli ospedali, dove invece il numero di pazienti Covid scende.

Sono 496 i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 nel Veronese, dove da inizio pandemia i contagi sono stati in tutto 328.143. I veronesi oggi positivi sono 5.040 (ieri erano 4.862) e di questi gli ospedalizzati sono 64 (ieri erano 68). Stabile a 3.118 il numero dei veronesi deceduti a causa del virus, mentre il numero dei guariti è salito a 319.985.

In tutta la regione, dal febbraio 2020, si sono contati 1.794.915 contagi da coronavirus. Contagi che nelle ultime 24 ore sono stati 3.078. In Veneto ci sono oggi 39.598 positivi, ma i positivi in ospedale sono 230 in area non critica e 14 in terapia intensiva. I morti per Covid-19 in Veneto sono diventati 14.752 e i guariti 1.740.565.

Infine, la campagna vaccinale anti-Covid è andata avanti ieri con 1.390 somministrazioni in tutta la regione, di cui 110 in provincia di Verona. Le prime dosi di ieri sono state 11, le seconde dosi 59 e le terze dosi 1.320.