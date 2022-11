Negli ospedali veneti crescono i posti letto occupati da positivi al coronavirus

La nuova ondata di contagi da coronavirus in Veneto comincia a farsi sentire anche negli ospedali. In un giorno, sono 36 i posti letto in più occupati da pazienti Covid negli ospedali della regione, di cui 16 in provincia di Verona.

In provincia di Verona, dalle 8 di ieri mattina si sono sommati 910 nuovi positivi al coronavirus. I veronesi oggi positivi sono 5.755 (+231 da ieri), mentre quelli che dall'inizio della pandemia sono guariti dall'infezione sono 430.722 (+677 da ieri). I morti per Covid-19 nel Veronese sono saliti a 3.277 (+2 da ieri) ed i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della provincia sono diventati 144.

Il coronavirus torna a diffondersi non solo nel Veronese ma anche nel resto del Veneto. Sono stati 6.207 i tamponi positivi al virus registrati nelle ultime 24 ore. I veneti oggi positivi sono 55.374 (+1.938 da ieri). Il totale dei negativizzati è salito a 2.410.418 (+4.258 da ieri). In Veneto, le morti attribuite a Covid-19 sono diventate 15.847 (+11 da ieri). Ed i positivi ricoverati negli ospedali della regione sono 717 in area non critica e 28 in terapia intensiva.