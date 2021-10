Covid-19 in Veneto, nessun morto nelle ultime 24 ore ma positivi risalgono

Nessun morto per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto, ma i cittadini attualmente positivi al virus sono leggermente aumentati a livello regionale, mentre restano stabili nel Veronese. La Regione ha diffuso questa mattina, 15 ottobre, il bollettino sui ricoveri e i contagi da coronavirus aggiornati alle ore 8.

COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 15 OTTOBRE 2021

Nel 24 ore che hanno preceduto le 8 di stamane, in provincia di Verona sono stati registrati 82 nuovi casi di positività al coronavirus. Casi diventati così 92.974 da inizio pandemia. Non è avvenuto nessun decesso connesso a Covid-19, quindi il numero delle vittime rimane 2.663. Oggi ci sono 1.037 veronesi positivi al virus (-4 da ieri) e 89.274 negativizzati (+86 da ieri). E sono scesi da 36 a 34 i pazienti positivi al virus negli ospedali scaligeri. In terapia intensiva sono 6 (3 a Borgo Trento, 2 a Legnago e 1 a Negrar) e negli altri reparti sono 28 (9 a Borgo Roma, 11 a Legnago, 1 a San Bonifacio e 7 a Negrar).

In tutta la regione, i casi di positività al virus sono saliti a 474.038 da inizio pandemia, con 342 tamponi positivi eseguiti nelle ultime 24 ore. Nelle province venete ci sono 9.068 cittadini oggi positivi al virus (+60 da ieri) e 453.170 negativizzati (+282 da ieri). I decessi per Covid-19 in Veneto rimangono 11.800 ed i pazienti per Covid-19 negli ospedali regionali sono 33 in terapia intensiva (28 positivi e 5 negativizzati) e 182 negli altri reparti (135 positivi e 47 negativizzati).