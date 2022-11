Pazienti Covid stabili negli ospedali veneti, prosegue però l'aumento dei contagi

Con il fine settimana alle spalle, è tornata evidente l'attuale tendenza del coronavirus in Veneto. Nel weekend, il basso numero di test aveva mascherato l'aumento dei contagi che nel bollettino di oggi è di nuovo visibile. Crescono i veneti attualmente positivi al virus, ma per il momento questa crescita è presente solo all'esterno degli ospedali.

Scarica qui il bollettino del coronavirus in Veneto del 15 novembre 2022

In 24 ore, sono stati contati 1.040 nuovi contagi da coronavirus in provincia di Verona. E se a questi si tolgono le 631 guarigioni (430.045 da inizio pandemia) e un nuovo decesso per Covid-19 (3.275 da inizio pandemia), si scopre che rispetto a ieri ci sono 408 veronesi in più che sono attualmente positivi al virus. Sono 5.524 in tutto, di cui 128 in ospedale.

In Veneto sono stati 6.553 i test che dalle 8 di ieri mattina hanno certificato i nuovi contagi da coronavirus. I veneti oggi positivi sono saliti a 53.436 (+2.008 da ieri). I morti da Covid-19 in Veneto sono diventati 15.836 da inizio pandemia (+11 in un giorno). I guariti dall'infezione in Veneto sono in tutto 2.406.160 (+4.534 in un giorno). E infine, i pazienti Covid negli ospedali del veneto sono 679 in area non critica e 30 in terapia intensiva.