Poche dimissioni di domenica, aumentano pazienti Covid ma calano ancora i positivi

Con le poche dimissioni della giornata di ieri, 31 luglio, è leggermente aumentato in Veneto il numero dei pazienti ospedalieri positivi al coronavirus. Un dato che comunque potrebbe risentire del fine settimana e che quindi da oggi potrebbe riallinearsi con l'andamento dei contagi, i quali sono da giorni in diminuzione.

Scarica qui il bollettino Covid-19 in Veneto dell'1 agosto 2022

In provincia di Verona, tra le 8 di ieri mattina e le 8 di questa mattina, sono stati refertati 222 test positivi al coronavirus che si accumulano a quelli passati. In totale, sono 376.859 i casi di contagio accertati nel Veronese dal febbraio 2022. Sono 12.332 i casi attualmente attivi, mentre quelli che si sono risolti con una guarigione sono 361.362. I morti veronesi per Covid sono 3.165 ed i ricoverati positivi negli ospedali scaligeri sono 153, di cui 9 in terapia intensiva.

In Veneto, i test positivi da inizio pandemia risultano essere 2.101.358, di cui 1.465 registrati nelle ultime 24 ore. I veneti oggi positivi sono scesi a 89.351, mentre quelli guariti sono saliti a 1.996.934. I casi di decesso per Covid-19 sono stati finora 15.073 in tutta la regione. E negli ospedali veneti sono ricoverati in area non critica 735 pazienti positivi al coronavirus. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 25.

Scarica qui il bollettino dell'1 agosto 2022 sulle vaccinazioni anti-Covid del Veneto

Ieri nessuna vaccinazione anti-Covid è stata eseguita nel Veronese. In tutta la regione, invece, le somministrazioni sono state 867. Le prime dosi sono state 2, le seconde dosi 1, le terze dosi 35 e le quarte dosi 829.