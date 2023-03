Sei boe nell'Adige «in ricordo di chi ha perso la vita in mare in cerca di un approdo sicuro»

«Come messaggio nella bottiglia, che l’acqua trasporta, di fiume o di mare che sia, acqua che unisce territori distanti». Inizia così il post pubblicato sui social dal Canoa Club di Verona, per presentare l'ultima installazione temporanea dell'artista Imma Parenti (pseudonimo dell’industrial designer Paolo Perbellini).

Sabato 4 marzo infatti sono state calate nelle acque dell’Adige, all'altezza della Antica Dogana di Fiume a Verona e grazie alla collaborazione e disponibilità del Canoa Club Verona e del suo Presidente Luigi Stellini, sei boe votive, sei boe in plastica rossa sormontate da una piccola croce: «è un pensiero in ricordo di coloro che hanno perso la vita in mare cercando un approdo lontano da guerre, carestie, disastri ambientali», scrive l'associazione su Facebook.

«A distanza di pochi giorni dall’ennesimo naufragio di migranti nel Mediterraneo ho voluto lasciare sul fiume un’occasione di meditazione per tutti i cittadini che riconoscono queste tragedie e, allo stesso tempo manifestare la partecipazione al dolore dei sopravvissuti che hanno perso i loro cari. L’installazione è infatti una metafora discreta ma potente, un omaggio alle vittime del Mediterraneo per mantenere viva la sensibilità e scalfire l’indifferenza che ormai accompagna la terribile cronaca di uno stage straziante ed infinita a pochi chilometri dalle nostre coste», ha dichiara Paolo Perbellini.

La collocazione di questa installazione è temporanea e rimarrà visibile da lungadige Porta Vittoria fino all’8 marzo 2023.