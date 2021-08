Bloccato sul Baldo, scrive alla moglie che lancia l'allarme: dopo una notte di ricerche, lo trovano sul sentiero

L'allarme al Soccorso Alpino di Verona è stato lanciato intorno alle 21.30 di domenica sera da una turista tedesca in villeggiatura sul lago di Garda, la quale aveva ricevuto una serie di messaggi del marito, che era partito per una camminata sul Monte Baldo, dove l'uomo scriveva di essere rimasto bloccato in un vaio, incapace di proseguire o tornare sui propri passi.

I soccorritori si sono subito messi in moto e due squadre sono risalite alle coordinate del luogo in cui si trovava, sulla sponda di un vaio su cui passavano diversi sentieri nella zona della Val Torrente e Val Lunga, perlustrando l'area fino ad arrivare nel punto indicato e anche oltre, senza però trovare traccia del 55enne.

Intorno alle ore 5 l'attività di ricerca è stata intensificata con l'arrivo di tre nuove squadre, mentre l'elicottero di Verona Emergenza sorvolava la zona. Poiché il cellulare non era più raggiungibile, con l'attivazione da parte della Prefettura del protocollo ricerca persone scomparse, è stata mobilitata l'intera Delegazione Prealpi Venete per avere supporto dalle altre stazioni, finché alle 11.20 circa degli escursionisti lo hanno incrociato, mille metri di quota più in alto, che scendeva dal sentiero del Rifugio Telegrafo, dove però non era passato.

Con il telefono scarico, l'uomo, uscito dalla situazione di difficoltà, aveva proseguito la sua escursione senza avvertire la moglie: una squadra del Soccorso Alpino gli è dunque andata incontro per sincerarsi della situazione.