Incuriosito dai manufatti militari, rimane bloccato in un canale: recuperato dal Soccorso alpino

Attivati dal fratello che aveva ricevuto la richiesta di aiuto, sono stati i carabinieri, intorno alle 13.45 di venerdì, ad allertare il Soccorso alpino di Arsiero per un escursionista che aveva perso la traccia, dopo essere uscito dal sentiero numero 533 in Val di Tovo, in provincia di Vicenza.

N.P., 58enne di Legnago, incuriosito dai manufatti militari aveva perso l'orientamento rimanendo bloccato in un canale. Non riuscendo a parlare con lui e non avendo le coordinate del luogo in cui si trovava, 7 soccorritori sono scesi dall'alto, 3 sono partiti dal basso lungo la valle, finché una squadra non ha avuto il primo contatto vocale, individuandolo poco dopo circa 100 metri sopra il sentiero.

I soccorritori, tra i quali un medico e un infermiere, hanno allestito delle corde fisse e lo hanno raggiunto: dopo averne verificato le condizioni, l'uomo è stato assicurato e dotato di casco, per essere calato fino al sentiero e rientrare con le squadre.