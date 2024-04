Blitz degli animalisti a Cerea contro un corso per macellai

«Nella notte tra il 27 e 28 aprile, alcuni nostri militanti, hanno affisso uno striscione sui cancelli della ditta "Il signor Maiale" in via dell’Artigianato a Cerea, con scritto: "Soldi pubblici per insegnare la crudeltà, no ai corsi di macellazione!"». È il movimento Centopercentoanimalisti a rivendicare l'azione compiuta nella Bassa veronese durante il fine settimana.

«In quella ditta - prosegue la nota del movimento -, lunedì 29 aprile, inizieranno le lezioni di "formazione di macelleria" dedicata ai disoccupati di lunga data. Cioè ai disperati disponibili ad accettare un ruolo tra i più infami e crudeli contro gli animali.

Il salumificio si chiama "Signor Maiale", unendo al danno la beffa, la mancanza di rispetto, la macabra presa in giro. E, quel che è peggio, è finanziato dalla Regione Veneto, che non ha soldi per sanità e servizi sociali, ma li trova per queste cose. D'altra parte, è in linea con la mentalità di Zaia».

«I maggiori colpevoli sono quelli che comprano e mangiano "carne", alimentando il mercato. Ma di questa catena della crudeltà, che va dagli allevatori ai trasportatori fino a chi vende e chi acquista, anello essenziale è il macellaio: un uomo privo di sensibilità con le mani lorde di sangue», hanno concluso da Centopercentoanimalisti.