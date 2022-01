Verona resta al buio: un guasto su due linee elettriche ed è black out anche in centro

Un guasto su due linee elettriche di media intensità ha provocato un black out generalizzato in alcune area della città di Verona. È avvenuto nella prima serata di domenica 30 gennaio, poco prima che scoccassero le ore 19. Tutti al buio, anche in pieno centro storico, a due passi dall'Arena (rimasta però accesa in rosa) in piazza Bra.

I tecnici di Megareti hanno in breve tempo individuato il problema nelle due cabine di via Isonzo e via Tonale. Nel giro di poco tempo la situazione è tornata alla normalità con il ripristino della linea grazie al pronto operato dei tecnici. Numerose sono state le segnalazioni da parte dei cittadini. Il black out ha coinvolto anche una parte del quartiere di Borgo Trento.