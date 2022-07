Serie di black out nel basso Garda: disagi per i residenti, intervengono i tecnici

Tra la tarda serata di domenica e il pomeriggio di lunedì, una serie di black out hanno interessato i comuni del basso Garda, provocando diversi disagi ai residenti.

Le zone interessate sono state quelle di Peschiera e Castelnuovo dove, riferisce Enel, si sono verificate alcune interruzioni accidentali su 2 linee di media tensione.

L'azienda riferisce che in entrambi i casi la maggior parte della clientela interessata è stata tempestivamente rialimentata nei primi 15 minuti grazie alle manovre in telecomando effettuate dai tecnici del centro operativo di esercizio di Verona di E- Distribuzione.

Nello specifico, è stato segnalato che il secondo guasto che ha interessato la zona, è stato causato dal danneggiamento, da parte di un camion, del cavo provvisorio posato in statale nella nottata per alimentare i clienti del territorio. Parte di quest'ultimi, rimasti senza corrente nel pomeriggio, sono stati rialimentati tramite le manovre manuali effettuate dai tecnici dell’unità territoriale di Verona intervenuti sul posto.