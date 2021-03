La baracca abusiva in via Orti Trezza a Verona

Due giovani in un bivacco abusivo a Verona: «Obiettivo: trovare loro una sistemazione dignitosa»

Due giacigli improvvisati all'interno di una sorta di tenda, con attorno rifiuti, sporcizia e qualche stoviglia, sono stati scovati dalla Polizia locale in via Orti Trezza, in città