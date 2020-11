Cronaca Stadio / Via Baldassarre Longhena

Birra dal kebabbaro dopo il coprifuoco: 50enne multato, si allontana a tutta velocità

Gli agenti delle Volanti lo hanno sorpreso nella tarda serata di martedì in un locale di via Longhena, a Verona: l'uomo avrebbe cercato di negare le proprie responsabilità, per poi allontanarsi in fretta e furia