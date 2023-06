Incidente in piscina, bimbo di 3 anni salvato dall'annegamento e ricoverato

È stato salvato dall'annegamento ma sono comunque gravi le condizioni di un bambino di tre anni ricoverato oggi pomeriggio, 13 giugno, all'ospedale di Borgo Trento.

Le prime informazioni diffuse dal 118 riferiscono di un incidente in acqua di cui il bimbo sarebbe stato vittima verso le 17.30 di oggi. L'incidente è avvenuto a Lazise e per indagare sono intervenuti i carabinieri. Per soccorrere il bambino, il personale sanitario è arrivato con un'ambulanza infermierizzata e con l'elicottero. Gli operatori hanno stabilizzato il piccolo di tre anni e lo hanno poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Verona.

E in base alla prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l'incidente è avvenuto nel complesso residenziale Costa del Sole, in una piscina privata di proprietà di una famiglia tedesca formata da due genitori e due figli, quello di 3 anni ed l'altro di 4 mesi. Il bimbo di 3 anni è caduto in piscina, probabilmente a causa di una di disattenzione dei genitori.