Già più di mille firme per la petizione sul piccolo Luca, bimbo conteso da due famiglie

In meno di 24 ore ha già superato le mille firme la petizione online lanciata dallo psichiatra Carlo Piazza per bloccare l'adozione del piccolo Luca (nome di fantasia), un bambino di tre anni dell'Est Veronese conteso da due famiglie.

La raccolta firme era stata annunciata dallo stesso Piazza, il quale si è incatenato al cancello della sua abitazione di San Martino Buon Albergo per chiedere un ripensamento al Tribunale dei Minori. Una protesta civile per fare in modo che Luca torni a vivere con la famiglia affidataria, che lo ha cresciuto da quando aveva sette mesi. È stata calendarizzata a ottobre l'udienza in cui sarà stabilito se la famiglia affidataria potrà adottare definitivamente Luca, ma intanto il bimbo è stato dato ad un'altra famiglia che potenzialmente potrebbe adottarlo. E questo perché la famiglia biologica di Luca vive relativamente vicino alla famiglia affidataria, generando il rischio di interferenze. Interferenze che, comunque, non ci sono state negli oltre due anni in cui il piccolo ha vissuto con i genitori affidatari.

Una vicenda simile era stata vissuta anni fa dal dottor Carlo Piazza, che non vuole che la storia si ripeta. Per questo si è incatenato davanti alla sua casa, raccogliendo la solidarietà di tanti uomini, donne e associazioni. Associazioni come la onlus Sulle Orme che alle 20 di ieri sera, 17 luglio, ha organizzato una veglia di testimonianza nella piazza della Chiesa di San Nicolò, a Verona. E nell'occasione della veglia è stata rilanciata la petizione online, che ha avuto subito tante sottoscrizioni e che si può ancora sostenere sul sito Change.org.

«Ora il bambino sta malissimo, non parla e non mangia - si legge nel testo della petizione - Su tutti i cavilli giuridici deve prevalere l'interesse di Luca, la considerazione prioritaria della sua salute e del suo equilibrio psichico, in una fase delicatissima e cruciale della sua crescita. Luca ha diritto di restare a vivere in quella che considera, giustamente, la sua famiglia, che lo ha accolto, curato e fatto crescere fino ad ora. Come si può pensare di fondare l'adozione di un bambino di tre anni su un distacco violento, immotivato e forzato dalla sua mamma, dal suo papà e dal suo fratellino? Chiediamo al giudice, alla coppia in prova ed a tutti i servizi competenti di fermarsi, di fare un passo indietro e di attendere l'udienza di ottobre».

Ed anche la politica locale comincia a interessarsi alla storia del piccolo Luca. Secondo la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon: «La vicenda evidenzia le palesi distorsioni della normativa italiana che regola l'istituto dell'affidamento e dell'adozione che risente di una impronta ideologica fuori dal tempo trattando i bambini in difficoltà come cittadini di serie B per non dire come dei pacchi postali».

Bigon, insieme agli altri consiglieri del PD, sta lavorando ad un progetto di modifica della legge nazionale. Un progetto aperto al contributo di tutti, a prescindere dallo schieramento politico, e destinato a fissare alcuni semplici punti. «Punto primo - ha elencato Bigon - Se il bimbo vive in una famiglia in affidamento, nell'ipotesi di dichiarazione di adottabilità, la famiglia affidataria diventerà quella adottiva. Questo nella logica della continuità della relazione affettiva e quindi anche della certezza dei legami. D'altronde gli accertamenti che vengono fatti sui genitori adottivi, al fine di poter accogliere un bambino o una bambina, sono uguali a quelli degli affidatari. Punto secondo: vanno snellite le procedure e tagliati i tempi delle pratiche nazionali ed estere. Non è possibile attendere anni, a danno di entrambe le parti, quando nel mondo abbiamo una crescita della natalità immensa ed un numero indefinito di bambini abbandonati che vivono per strada o negli orfanotrofi. Punto terzo: l’adozione è uno degli strumenti, sebbene non possa essere il principale, per contrastare l’inverno demografico e il problema di denatalità del Paese. Di famiglie disponibili in Italia ce ne sono tante. Punto quarto, ma non da ultimo, lo Stato deve intervenire affinché i costi per le adozioni estere diminuiscano, altrimenti per molte coppie, ma auspicabilmente anche per i singoli, sarà impossibile mettersi a disposizione».