Bimbo conteso da due famiglie, solidarietà per Luca supera confini della provincia

Si estende anche al di fuori della provincia di Verona la solidarietà per Luca (nome di fantasia), il bambino di 3 anni conteso da due famiglie nell'Est Veronese. Domenica, 23 luglio, a partire dalle 20.30 si terrà una manifestazione a partire dalla chiesa di Lonigo, in provincia di Vicenza, «per far sentire la nostra vicinanza al piccolo Luca e alla sua famiglia», hanno scritto gli organizzatori nel volantino che annuncia la serata.

E con «la sua famiglia», gli organizzatori intendono la famiglia a cui Luca era stato dato in affidamento quando aveva 7 mesi. In quella famiglia, Luca è cresciuto senza particolari problemi. Problemi che invece sono arrivati quando il bimbo è diventato adottabile. La famiglia affidataria, infatti, vuole adottare Luca ma deve attendere ottobre per avere il via libera dal tribunale. Tribunale che nel frattempo ha individuato un'altra famiglia che potrebbe adottare il bambino. Ed è con questa nuova famiglia che adesso Luca vive. «Luca si è visto catapultato in un mondo di cambiamenti, di confusione e di incontri con una famiglia desiderosa di donare amore, ma per lui estranea - scrivono ancora gli organizzatori della manifestazione di Lonigo - È stato allontanato dai suoi genitori, quelli che lui chiama mamma e papà, dai nonni e dal suo fratellone di quasi 8 anni. Luca sta male. Ha iniziato a dare segnali di disorientamento, di paura, di aggressività».

Per questo è stata organizzata la serata di Lonigo ed anche altri eventi. In particolare, lo psichiatra veronese Carlo Piazza si è incatenato al cancello della sua abitazione per chiedere il ritorno di Luca alla sua famiglia affidataria. Ed è stata anche organizzata una raccolta firme che ha superato le 3.600 sottoscrizioni. Per Luca, inoltre, sono state organizzate anche veglie di preghiera sia a Verona che in altri centri della provincia.