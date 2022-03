Senza biglietto sul bus, aggredisce prima il controllore e poi gli agenti: arrestato

Lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale: sono questi i reati contestati a un 30enne arrestato lunedì dagli agenti delle Volanti dopo aver creato scompiglio all’interno di un autobus di linea in piazzale XXV aprile, a Verona.

Gli operatori sono intervenuti poco dopo le 8 in seguito alla segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura scaligera, da parte del personale ATV, per la presenza di un passeggero molesto all’interno di un bus.

Stando a quanto i poliziotti hanno accertato sul posto, l'uomo sarebbe stato privo di biglietto e avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti del controllore, quando gli ha chiesto di esibire un documento d’identità per redigere la dovuta contravvenzione.

Un atteggiamento violento che il 30enne avrebbe mantenuto anche nei confronti degli agenti intervenuti, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e colpendoli entrambi per provare a guadagnarsi la fuga.

Bloccato, una volta conclusi gli accertamenti è stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, e denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità. Martedì mattina è poi comparso davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto.