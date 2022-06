Bici rubate dall'Alto Adige al Veneto: arrestato anche un residente in provincia di Verona

Ad inizio giugno è stato documentato dal Comando dei carabinieri di Merano un incremento dei reati denunciati che riguardano il furto di biciclette nell'area trentina, in particolare elettriche, originariamente posteggiate vicino alle passeggiate e piscine pubbliche. Sono scattati così servizi specifici che hanno visto all'opera militari in uniforme e in abiti civili, sia nei centri cittadini, sia lungo le strade principali. Servizi che, come spiegano i colleghi di TrentoToday, hanno portato all'arresto di cinque persone (quattro stranieri e un meranese) da parte della sezione stazione e della sezione radiomobile locali, con le accuse di furto aggravato e ricettazione, ritendoli tutti collegati ai colpi messi a segno nella zona del Burgraviato.

Nel corso di un controllo organizzato lungo via Palade di Marlengo, è stato fermato e perquisito un furgone bianco, già notato durante le attività investigative. Alla guida c'era uno straniero residente nella provincia di Verona e all'interno del mezzo sarebbero state rinvenute 11 biciclette, di cui 6 elettriche, dall'elevato valore commerciale.

L'uomo, verosimilmente in complicità con tre connazionali e un italiano residenti a Merano, sembrerebbe fosse specializzato nel trasportare le bici di provenienza furtiva da Merano verso il Veneto.

Gli approfondimenti degli inquirenti sono in corso per individuare i proprietari dei velocipedi sequestrati, attualmente visibili al Comando carabinieri di Merano. "Si invitano le vittime dei furti a recarsi presso il Comando di Merano con al seguito il verbale di denuncia di furto e possibilmente una foto della propria bicicletta rubata per individuare eventualmente la propria tra quelle in sequestro - scrivono i carabinieri -. Tra di esse si trova addirittura anche bicicletta per piccoli bambini di colore giallo".