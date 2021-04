Fermato per strada con una bicicletta rubata: 19enne denunciato per ricettazione

I carabinieri lo hanno visto in via Bendetti e quando hanno notato la sua agitazione al momento delle verifiche, hanno deciso di approfondire la questione

Un giovane di origine nigeriana, classe 2002, nella giornata di martedì stava percorrendo via Benedetti, nel quartiere di Borgo Roma a Verona, in sella ad una bici, quando è stato fermato dai carabinieri della stazione di Cadidavid.

Durante il controllo i militari si sarebbero accorti dello stato di agitazione del giovane e, tramite una verifica in banca dati, hanno appurato che la bicicletta che risultava denunciata quale oggetto di furto il giorno prima. Lunedì infatti, un suo coetaneo aveva parcheggiato la sua mountain bike marca “Coppi”, del valore di 300 euro, nei pressi di piazza Roma nel centro di Cadidavid, nel parchetto antistante la parrocchia, per poi non trovarla più.

Il ragazzo di origine nigeriana è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione.