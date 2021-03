Fermati dai carabinieri con una bicicletta rubata: arrestati due giovani

Il fatto è avvenuto martedì pomeriggio nei pressi della stazione di Caldiero: i due non sono stati in grado di giustificare il possesso del mezzo e avrebbero cercato di sottrarsi all'identificazione. In seguito infatti sono risultati irregolari sul territorio

Due giovani nordafricani di 23 e 25 anni, con precedenti di polizia e senza occupazione, sono stati denunciati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri di Illasi, di concerto con il personale della Squadra d’Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Mestre”, che in questi giorni stanno svolgendo servizi di rinforzo all’Arma territoriale nel contrasto ai reati predatori.

Il tutto è accaduto intorno alle 14 di martedì, nei pressi della stazione ferroviaria di Caldiero dove i militari, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio, hanno rintracciato i due stranieri in possesso di una bicicletta che, poco prima, era stata segnalata quale provento di furto alla centrale operativa della Compagnia di San Bonifacio. I giovani in questione non solo non sono stati in grado di giustificare il possesso del mezzo ma avrebbero tentato di sottrarsi all’identificazione spintonando più volte gli operatori nel tentativo di dileguarsi, senza tuttavia riuscirci.

Oltre al possesso della refurtiva, infatti, i due sono risultati irregolari sul territorio nazionale: per questo sono stati avviati presso l’ufficio immigrazione della Questura di Verona per regolarizzare la loro posizione. Questo non ha impedito il deferimento all’autorità giudiziaria, mentre la bicicletta è stata restituita alla proprietaria.