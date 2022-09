Bloccato con bici e Iphone rubati, 31enne aveva anche coltello con lama di 23 centimetri

Ieri pomeriggio, 28 settembre, i carabinieri di Verona hanno sorpreso un 31enne con una bici rubata in Piazza Pradaval. L'uomo è stato arrestato per ricettazione, ma anche per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Una pattuglia dell'Arma, nello scorso pomeriggio, stava passando nei pressi della centralissima Piazza Pradaval quando si è imbattuta in un giovane, già noto alle forze dell'ordine per diversi furti, in particolare di biciclette. L'atteggiamento del ragazzo ha fatto sorgere dei sospetti ai militari che lo hanno tenuto sotto controllo. Il giovane è stato visto consegnare una mountain bike elettrica ad un uomo che velocemente si è messo in sella ed ha pedalato a gran velocità verso Piazza Simoni.

La pattuglia, insospettita da quanto avvenuto, si è messa all'inseguimento dell'uomo in bici, mentre il giovane riusciva a far perdere le proprie tracce. Alla vista dei militari, il 31enne ha abbandonato la bici e si è dato alla fuga a piedi. Raggiunto dai carabinieri, l'uomo ha iniziato a spintonarli e a strattonarli per opporsi al controllo. Bloccato, il 31enne è stato portato in caserma per gli accertamenti, mantenendo una condotta violenta e minacciosa.

Sottoposto a perquisizione, il 31enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico dalla lama di 23 centimetri e di un Iphone. Gli accertamenti condotti avrebbero confermato la provenienza illecita sia del cellulare che della bicicletta, del valore commerciale di circa 2mila euro. L'uomo, già con precedenti penali, è stato quindi arrestato in flagranza per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Portato in tribunale, il 31enne è stato sottoposto a rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto dell'uomo ed ha applicato per lui la pena di un anno di reclusione e 600 euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.