Norme anti Covid-19 non rispettate e gente in pista: chiuso per il 5 giorni il Berfi's

Cinque giorni di chiusura e sanzione al gestore del Berfi's Club di via Lussemburgo, a Verona, dopo la serata di venerdì.

È la conseguenza del controllo della Squadra amministrativa della Polizia di Stato effettuato poco dopo la mezzanotte di venerdì, quando nel locale si stava svolgendo una serata con attività di ristorazione e musica, ma con il divieto di ballo come da disposizioni. In attesa delle prossime decisioni del Governo infatti, le discoteche sono ancora chiuse.

Gli agenti avrebbero riscontrato diverse violazioni della normativa anti Covid-19, come mascherine abbassate e distanziamento non rispettato, oltre a diverse persone intente a ballare. Sulle pagine de L'Arena il gestore si dice arrabbiato, in quanto i clienti avrebbero ignorato gli inviti e le raccomandazioni rivolte a loro, anche dal dj, oltre che per la situazione in cui versa il settore delle discoteche e delle sale da ballo, sul cui futuro non è ancora stata fatta chiarezza.