Dà da bere ai clienti che si fermano in zona: multe e bar chiuso dai carabinieri

Avrebbe violato le misure anti Covid-19 somministrando da bere ai clienti, che si sarebbero intrattenuti nelle vicinanze per consumare quanto preso. Così, nella giornata di domenica, i carabinieri della stazione di Cerea sono intervenuti presso un bar del territorio, in quanto era stata segnalata la presenza di avventori nelle pertinenze del locale.

Arrivati sul posto, i militari avrebbero constatao che, nonostante le restrizioni in vigore, l'esercizio aveva somministrato delle bevande a dei clienti rimasti in prossimità dell'esercizio. Così, in base alla normativa in vigore (art 3 comma 4 dpcm 14 gennaio 2021), per il gestore e 5 clienti, tutti residenti in zona, sono scattate le sanzioni previste con successiva chiusura dell'esercizio.