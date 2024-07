Batteri nell'acqua di Roverè Veronese: «Bollitela prima di usarla»

A seguito di un controllo di routine sulla qualità dell'acqua erogata a Roverè Veronese è stata riscontrata la presenza di elementi microbiologici indesiderati nella sorgente che recapita al serbatoio San Marco, posto a monte del paese. L'esame è stato eseguito da Acque Veronesi nell'ambito del costante monitoraggio messo in atto con l'Ulss 9 Scaligera. E proprio Acque Veronesi è intervenuta tempestivamente scollegando la sorgente interessata dalla rete acquedottistica e mettendo in atto le usuali azioni di disinfezione dei serbatoi e della rete.

Nel frattempo, il sindaco Stefano Marcolini ha emesso un'ordinanza in cui si spiega che l'acqua può essere utilizzata ma prima deve essere bollita. Un'ordinanza valida per chi vive in: Via Roma, Via General Cantore, Via Dante Alighieri, Via Leonardo da Vinci, Via Rovere Mille, Via San Francesco, Via San Marco, Piazza Vittorio Emanuele, Piazzettà Don Quarella, Piazza Alpini, Contrada Comparoni e Contrada Maso di Sotto.

Domani, 6 luglio, si conoscerà l'esito delle analisi effettuate dopo le azioni di disinfezione. Esito che sarà comunicato all'Ulss e al primo cittadino, i quali potranno quindi decidere sull'eventuale revoca dell'ordinanza