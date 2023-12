Si barrica in casa e a Veronetta intervengono i corpi speciali, che chiudono la zona

Momenti di tensione che si sono risolti senza gravi conseguenze, quelli vissuti nel tardo pomeriggio di domenica in città, nel quartiere di Veronetta. Un uomo con problemi psichiatrici, per i quali sarebbe già in cura, si era infatti barricato in casa in via Santa Maria Rocca Maggiore, facendo scattare l'allarme.

Intorno alle ore 17 dunque la zona è stata blindata dai carabinieri, intervenuti con i reparti speciali ed un negoziatore, chiamando all'intervento anche i vigli del fuoco ed il personale del 118. I militari hanno applicato il protocollo di sicurezza designato per queste situazioni, così da poter garantire l'incolumità della persona in questione e degli altri cittadini, incuriositi da questo dispiegamento di forze che vedeva militari armati e con il volto coperto, che ha bloccato la viabilità della zona. Con il personale sanitario pronto a soccorrere eventuali feriti e i pompieri a mettere in sicurezza gli impianti da eventuali danni, hanno preso il via le trattative.

I carabinieri hanno appurato poi che l'uomo non era in possesso di armi da fuoco (nessuna infatti è stata posta sotto sequestro), ma nel corso delle fasi a più alta tensione l'attenzione era comunque massima. Il tutto si è risolto dopo le 20, con i reparti speciali che sono riusciti a portare l'uomo alla resa e ad entrare nell'abitazione, dove erano comunque presenti oggetti che potrebbero essere usati come armi, come ad esempio i coltelli da cucina.

Preso in consegna dai militari, l'individuo è stato affidato al personale del 118,che lo ha condotto a Borgo Trento per le cure del caso.