La barista non gli dà da bere, lui minaccia di distruggere il locale e si scaglia contro gli agenti

La titolare del bar si è rifiutata di servirgli ancora alcolici e lui avrebbe quindi minacciato di distruggere il locale, per poi litigare con un altro cliente ed infine scagliarsi contro i poliziotti intervenuti per calmarlo. L’atteggiamento aggressivo dell’uomo, visibilmente alterato dall'abuso di alcol, sarebbe proseguito anche all'interno dell’auto di servizio, dove avrebbe ripetutamente colpito la portiera posteriore e il divisorio in plexiglas, fino a danneaggiarli.

Il tutto si sarebbe verificato nella serata di lunedì dopo le ore 20, quando gli agenti delle volanti della questura di Verona sono intervenuti nei pressi di un bar in piazza Corrubbio, in seguito alla segnalazione di un avventore estremamente molesto.

A finire in manette con l’accusa di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato è stato un 50enne, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti.

Appena lo scorso lunedì, l'uomo era stato arrestato dagli agenti delle Volanti per rapina presso il supermercato Aldi di Piazza Cittadella, insieme ad altri due individui, a seguito della quale il giudice aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Al termine degli accertamenti, il 50enne è stato accusato di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e denunciato per rifiuto di indicazioni sull’identità personale e porto di armi od oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un coltellino multiuso.

Martedì mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.