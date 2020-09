Fidanzatini con 350 grammi di hashish a Bardolino. «Uso personale»

Ieri mattina, 20 settembre, i carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato due giovani fidanzati, entrambi domiciliati a Bardolino, perché trovati possesso di oltre 350 grammi di hashish. Le iniziali dei nomi degli arrestati sono M.W., un ragazzo di 22 anni, ed S.G., una ragazza 23enne.

L'attività è partita da alcune informazioni riservate che i militari avevano acquisito nei giorni precedenti all'arresto. Informazioni che sono state verificate dai carabinieri, i quali hanno accertato che la coppia, ospitata nell'abitazione di una parente della ragazza, era in possesso di un quantitativo importante di stupefacenti.

Gli accertamenti svolti hanno aperto le porte dell'alloggio dei due sospettati per una perquisizione. Nella loro camera da letto, gli operanti hanno trovato hashish e circa 300 euro. I due giovani hanno giustificato il possesso della droga esclusivamente per uso personale. Tuttavia, ritenendo poco plausibili tali dichiarazioni, M.W. ed S.G. sono stati arrestati e portati in caserma a Peschiera. Concluse le formalità del caso, la coppia è stata accompagnata a casa e sottoposta agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa mattina, M.W. ed S.G. sono stati giudicati con rito direttissimo, al termine del quale l'arresto è stato convalidato. L'udienza è stata rinviata a novembre 2020. Entrambi sono stati rimessi in libertà, ma per il 22enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.