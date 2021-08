Imbarcazioni in difficoltà e salvataggi, ma anche controlli e multe nelle acque del Garda

Giornate impegnative per la Squadra Acque Interne della Polizia di Stato e la Guardia Costiera di Salò, al lavoro per garantire la sicurezza dei turisti che in questi giorni si sono riversati sulle sponde del lago: numerosi gli interventi eseguiti e i controlli, che hanno portato ad alcune sanzioni

Il grande afflusso di turisti e visitatori registrato sul lago di Garda nei giorni centrali del mese di agosto, è stato motivo di grande lavoro per le forze dell'ordine (e non solo), impegnate nel garantire la sicurezza delle persone che si godonole ferie o magari semplicemente una giornata di relax.

Numerosi in questo periodo gli interventi svolti dalla Squadra Acque Interne della Polizia di Stato e dalla Guardia Costiera di Salò, a volte anche con il supporto dei vigili del fuoco, per soccorrere delle imbarcazioni in difficoltà o magari per svolgere dei controlli sui natanti, utili a prevenire futuri problemi.

Polizia di Stato

La Squadra Acque Interne della Polizia di Stato di stanza a Peschiera del Garda, era stata già chiamata ad un intervento di soccorso particolarmente impegnativo già il 12 agosto, quando davanti al lido Mirabello, nel Comune di Bardolino, gli operatori hanno constatato che la motonave Mincio non manovrava a causa di un’avaria e che la stessa si stava avvicinando alla spiaggia a causa di un anomalo moto ondoso proveniente da est. Per evitare il possibile naufragio dunque hanno provveduto immediatamente a rimorchiare al largo la pesante motonave da 46 tonnellate con 57 persone a bordo, con non poche difficoltà. In tale circostanza, 5 persone presenti a bordo che lamentavano lievi dolori, tra le quali anche una donna in stato di gravidanza, sono state immediatamente issate a bordo della motovedetta e trasportate in sicurezza al porto di Bardolino.

In questi giorni invece gli agenti sono stati impegnati in altri due interventi di soccorso nei confronti di unità straniere in avaria in mezzo al lago, tranquillizzando gli occupanti presenti a bordo e trainando poi il mezzo in sicurezza al porto vicino.

Inoltre, durante i consueti servizi di vigilanza svolti sul litorale veronese del lago, sono state controllate oltre 60 unità da diporto e più di 100 persone, portando ad oltre 20 verbali per violazioni nautiche.

In particolar modo, sono stati contestati 3 verbali da 3.672 euro l'uno per guida di moto d’acqua da parte di minori stranieri (tra cui un ragazzo da 13 anni) privi di patente nautica. Due moto d’acqua, inoltre, sono state sottoposte a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa.

Accertamenti di polizia giudiziaria sono stati poi svolti e sono tuttora in corso nei confronti di soggetti che effettuano abusivamente attività commerciale di locazione/noleggio sulla costa veronese.

Nella zona dell’alto lago, oltre ai servizi di assistenza a manifestazioni veliche, è stata monitorata l’attività delle scuole di kite surf, una realtà sempre più presente, effettuando accertamenti nei confronti di ditte ed individui che svolgono tale mansione, riscontrando alcune violazioni da parte dei dipendenti e titolari che sono state immediatamente contestate e notificate con appositi verbali.

Guardia Costiera

Dopo gli interventi dei giorni scorsi, alla sala operativa della Guardia Costiera del lago di Garda, intorno alle 20.30 di lunedì 16 agosto e quasi in contemporanea, sono giunte due segnalazioni di soccorso provenienti da Desenzano (unità a vela in difficoltà) e da Torri del Benaco (motoscafo con 5 persone a bordo, tra cui 3 bambini, che non riusciva a raggiungere il porto).

Intorno a quell’ora, infatti, una forte perturbazione (vento con raffiche fino a 30/40 nodi e onde che superavano anche i 2 metri) ha attraversato il Garda da ovest verso est.

La sala operativa dunque ha impiegato nel basso lago il GC A58 e richiesto ai vigili del fuoco l’impiego nelle attività di soccorso della Motovedetta di stanza a Bardolino.

La Victor 2 dei pompieri, raggiunta l’imbarcazione in difficoltà, si è posizionata vicino a questa per proteggerla dal moto ondoso e prestare assistenza ai diportisti in difficoltà.

Terminata l’attività di verifica nella zona di Desenzano, dove l’unità a vela segnalata si era spiaggiata senza conseguenza per gli occupanti, la Guardia Costiera è stata dirottata su Torri del Benaco, per operare insieme ai vigili del fuoco.

Il GC A58, una volta raggiunto il motoscafo da diporto che era riuscito ad agganciarsi ad una boa, trasbordava un operatore sull’imbarcazazione, in difficoltà del forte vento e per il moto ondoso in aumento, così da svolgere con maggiore sicurezza le operazioni di soccorso della famiglia di nazionalità tedesca.

Nel mentre è sopraggiunto anche un gommone più piccolo con a bordo due vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino e due volontari della protezione civile di Torri del Benaco, sul quale sono stato trasferiti i bambini e la mamma, dal momento che l'altezza di murata era maggiormente idonea a trasferirli con meno rischi. Un lavoro svolto grazie al guardiacoste salito a bordo e sotto il coordinamento del O.S.C. (Comandante dell’Unità della Guardia Costiera in area responsabile delle operazioni di soccorso sulla scena del SAR), mentre il papà, il soccorritore GC ed uno dei volontari della protezione civile, a sua volta salito a bordo, sono stati imbarcati sul GC A58, per far rientro nel porto di Torri del Benaco.

Ad attendere la famiglia di turisti in banchina anche il Sindaco, che personalmente ha organizzato le successive attività di assistenza ai malcapitati, per i quali non è stato necessario, per fortuna, l’intervento dei sanitari del 118, comunque pronti ad intervenire.