Barca affonda nel lago di Garda: sette turisti soccorsi e portati in salvo

Un natante da diporto noleggiato sulla sponda veronese è affondato nella mattinata di lunedì 16 agosto al largo dell'Isola del Garda, dopo avere imbarcatato acqua, probabilmente a causa del moto ondoso in aumento.

A bordo c'erano 7 persone, tutti turisti di nazionalità olandese tra cui 2 minori, che al momento dell'inabissamento sono stati notati da un'altra piccola imbarcazione in transito, che li ha velocemente recuperati a bordo. In quel frangente passava da quel tratto di lago la nave Trento della società di Navigazione Navigarda, il cui comandante ha notato la situazione e si è avvicinato per trasbordare i naufraghi a bordo della più grande unità da passeggeri, così da porter fornire loro immediata assistenza.

Nel frattempo è stato dato l'allarme alla sala operativa della Guardia Costiera, che ha inviato il GC B98 e il GC A58 sul punto dell’affondamento. Verificato che non vi fossero altri naufraghi in acqua, i guardiacoste intervenuti, accertato che non vi erano tracce di inquinamento sul punto dove il natante si era inabissato, hanno scortato la Nave Trento fino al porto di Garda, per i successivi accertamenti di rito finalizzati a stabilire la reale dinamica dell'evento: sarà compito del titolare del noleggio recuperare l’unità affondata.