Violazioni e lavoratori non in regola: multe salate e sospensione dell'attività per un barbiere

È finito nei guai un esercizio di barberia situato nel centro di Legnago, al termine dei controlli svolti dai carabinieri della stazione locale e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verona.

Le verifiche infatti, stando a quanto riferisce l'Arma, avrebbero portato alla luce diverse irregolarità. Innanzitutto il titolare, un cittadino straniero domiciliato in un comune della Bassa veronese, non sarebbe stato in regola con il documento sulla valutazione dei rischi, con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con la formazione obbligatoria del personale dipendente. Inoltre non sarebbero state presenti la cassetta di pronto soccorso e i presidi antincendio, previste invece dalla legge. Per tali violazioni sono state elevate sanzioni per un valore superiore ai 30 mila euro.

Ma non è finita qui. Durante il controllo infatti sarebbe emerso che il barbieri si sarebbe avvalso di personale dipendente non in regola con l’assunzione ed irregolare sul territorio nazionale, così è stata inflitta un'altra contestazione da 17.240 euro, disposta la sospensione dell'attività e informata la procura, per le eventuali ipotesi di reato di sfruttamento dei lavoratori e violazione della normativa sull’immigrazione.