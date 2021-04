Violazione norme anti Covid: tre locali chiusi a Verona nel weekend

I controlli disposti dal Questore Petricca hanno portato gli agenti a sanzionare e notificare la chiusura per 5 giorni a 3 attività, dislocate in altrettante zone della città

Hanno regolarmente avuto luogo anche questo fine settimana i controlli del territorio disposti dal Questore di Verona, la dottoressa Ivana Petricca, anche al fine di garantire il pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio epidemiologico e che sabato scorso hanno portato alla chiusura di tre locali in città per la violazione delle misure anti Covid.

A dover rimaner chiusi per cinque giorni sono il Bar-Vineria “El Graspo” di Via Maestro Martino, il “Central Bar” di Piazzale Buccari e il bar “Casablanca” di Piazza Isolo, tutti risultati inottemperanti agli obblighi imposti dalle misure per il contenimento epidemiologico.

Dapprima gli agenti delle Volanti sono intervenuti intorno alle 16 all’interno del Bar-Vineria “El Graspo”, dove la barista al bancone è stata beccata mentre somministrava bevande a diversi clienti trovati seduti all’interno del plateatico e privi di mascherine, in violazione della vigente normativa che consente unicamente l’attività di vendita di cibi e bevande con consegna a domicilio o asporto.

Successivamente, intorno alle 18.30 gli agenti delle Volanti sono intervenuti in Piazza Isolo, dopo aver notato numerosi avventori assembrati nei pressi della porta d’ingresso del “Casablanca” intenti a consumare bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Alla vista dei poliziotti, i clienti presenti all’esterno del locale si sono allontanati velocemente, ma proprio in quel frangente ne sono usciti dal bar due con in mano due bicchieri di birra appena servita.

All’interno del locale, inoltre, sono stati trovati sopra il bancone numerosi bicchierini in vetro sporchi, in violazione della norme che consentono unicamente la somministrazione di bevande da asporto in bicchieri di plastica o di cartone.

I due dipendenti del bar, entrambi già noti alle forze dell’ordine, nonostante l’evidenza avrebero negato di aver somministrato bevande dopo le 18 e si sarebbero dimostrati estremamente scontrosi e irriverenti con gli operatori. Uno dei due, inoltre, si è rifiutato di fornire ai poliziotti le proprie generalità.

Infine, poco prima delle 19 gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso il Central Bar, in Piazzale Buccari, dopo aver notato un gruppo di persone assembrate all’esterno del locale. Alla vista dei poliziotti, molti degli avventori si sono dileguati, mentre tre clienti sono stati beccati proprio nel momento in cui prelevavano delle bevande, cedute dall’interno del bar attraverso una finestra. Alla vista dei poliziotti, la titolare del locale si sarebbe allontanata nel retrobottega, dove l'avrebber trovata le forze dell'ordine nascosta in uno sgabuzzino, nel tentativo di sfuggire alla contestazione degli illeciti.

Per tutti e tre i locali sono dunque scattate le sanzioni previste dalla vigente normativa e la chiusura per 5 giorni.