Clienti nel bar sala giochi, norme violate: multa e chiusura per 5 giorni

Proseguono i controlli del Comando Compagnia carabinieri di Verona, volti a far rispettare le norme sul contenimenti dell'epidemia di Covid-19.

Nella serata di lunedì sono stati i militari della stazione di Parona Valpolicella a sanzionare, con una pena pecuniaria e con la chiusura per 5 giorni, un bar con annessa sala giochi e rivendita tabacchi situato nella frazione del capoluogo scaligero. Secondo quanto riferisce l'Arma, i due gestori dell'attività, un italiano ed un cinese, hanno permesso ai clienti di consumare e giocare all'interno dei locali da loro gestiti, contravvenendo alle disposizioni vigenti.

Durante il controllo sono stati sanzionati anche 3 avventori per il mancato rispetto dei DPCM: uno di questi avrebbe mal sopportato il controllo ed avrebbe iniziato ad imprecare in modo insistente, venendo infine sanzionato secondo l'art. 724 del codice penale.