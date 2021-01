Cliente al banco del bar dopo le 18: locale chiuso per 5 giorni e multe

I carabinieri in via Ca' di Cozzi a Verona

Un altro bar è stato chiuso per 5 giorni dai carabinieri per non aver rispettato le norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19.



Come riferisce l'Arma, i militari della stazione di Parona Valpolicella, nel pomeriggio di mercoledì, hanno accertato che presso un bar di via Ca' di Cozzi un. Come se non bastasse era anche già passate le 18, orario in cui il locale avrebbe dovuto chiudere.Sono scattate le multe dunque per cliente e gestore, oltre ad essere applicata la chiusura dell'attività.