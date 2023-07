Pregiudicati per droga, consumatori e liti: il questore chiude il bar per un mese

Chiuderà per trenta giorni il bar New Generation di Stradone Santa Lucia: lo ha disposto il questore di Verona, dopo ripetuti controlli che avrebbero fatto emergere evidenti criticità connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande è stato notificato sabato alla titolare del locale dagli agenti delle volanti.

Nella serata di giovedì, infatti, una pattuglia di poliziotti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, avrebbe notato un soggetto di origine nordafricana che usciva dal bar in evidente stato di alterazione alcolica e che disturbava i clienti: a quel punto lo avrebbero sottoposto ad alcune verifiche, trovandolo in possesso di circa 5 grammi di marijuana.

Controlli approfonditi delle altre persone persone sedute al bar, avrebbero inolte consentito agli agenti di appurare che 15 di queste erano pregiudicate, per lo più per spaccio di sostanze stupefacenti.

Dalla questura spiegano che l'assidua frequentazione del bar da parte di soggetti con precedenti di polizia e sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, sarebbe stata accertata in diverse occasioni nel corso degli ultimi mesi: più volte, infatti, il personale delle volanti sarebbe intervenuto per sedare liti tra avventori poi sfociate in violente aggressioni a causa, nella maggior parte dei casi, dell’elevato stato di alterazione alcolica in cui versavano le persone coinvolte.

La sospensione per 30 giorni dell’attività dell’esercizio, che era stato già chiuso due volte nell’arco degli ultimi due anni, viene giustifica dagli uffici di lungadige Galtarossa "in considerazione dell’esigenza di garantire l’ordine e l’incolumità dei cittadini nella misura in cui, alla luce di quanto emerso, l’attività svolta dallo stesso favorisce la perpetrazione di condotte illecite e costituisce ricettacolo di persone dedite allo spaccio e al consumo di droga.

La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S che prevede la possibilità per il Questore di disporre la sospensione della licenza degli esercizi commerciali di abituale ritrovo di persone pregiudicate o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini: l’obiettivo è, infatti, quello di scongiurare l’agevolazione di condotte illecite e di garantire il rispetto delle norme volte ad assicurare il vivere civile e ordinato dei cittadini".