Incendio al bar Centrale, Isola della Scala piange Amedeo e sostiene il fratello

«È un simbolo storico della nostra cittadina». Con queste parole il Comune di Isola della Scala ha descritto su Facebook l'albergo-bar Centrale di via Gracco Spaziani, che nella notte tra martedì e mercoledì è stato teatro di un drammatico incendio che è costato la vita ad Amedeo Viani, 70 anni, proprietario e gestore dell'attività insieme al fratello Giampaolo, 67 anni, che avrebbe subito alcune ustioni superficiali e respirato del fumo prodotto dalle fiamme.

L'allarme è scattato intorno alle 4.30 e sarebbe stato lanciato da un passante ad una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, il quale avrebbe notato il fumo che usciva dalle finestre. Avvisati i vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con tre mezzi da Verona e Bovolone, i militari hanno provato ad allertare i residenti dello stabili e poi i vicini.

I pompieri si sono messi subito all'opera per domare le fiamme e verificare lo stato di salute delle persone all'interno, grazie ad una scala che ha permesso loro di affacciarsi ad una finestra del primo piano dell'edificio e di rompere il vetro dell'alloggio del più anziano dei due fratelli. Per lui però non c'era già più niente da fare: Amedeo era già morto, verosimilmente nella fase iniziale del rogo. Il 118, arrivato con ambulanze e automedica, ha potuto solamente constatarne il decesso, mentre ha fornito le prime cure al fratello Giampaolo, intossicato e con alcune ustioni, che abitava al piano superiore e che è stato accompagnato fuori dai vigili del fuoco, prima di essere trasportato d'urgenza a Villafranca, all'ospedale Magalini, per ricevere le cure del caso.

I pompieri hanno lavorato fino al mattino per domare ed estinguere il rogo, poi i carabinieri hanno posto i sigilli al locale: sono infatti in corso gli accertamenti per stabilire le cause, mentre le abitazioni vicine non avrebbero subito danni.

Il bar Centrale era stato messo in piedi dai genitori di Amedeo e Giampaolo Viani, ovvero Mario e Romilda, negli anni Sessanta con la vocazione di pasticceria. Dopo la prematura scomparsa del marito, era stata la donna a portare avanti l'attività, diventata famosa anche per i suoi dolci, in particolare per la "mille foglie alla crema". A lei presto si sono uniti i due figli e grazie all'idea di allestire al suo interno una sala giochi, oltre all'ampliamento che gli ha permesso di diventare anche albergo, l'attività è stata per decenni al centro della vita sociale del paese. La scomparsa di Romilda alcuni anni fa e il periodo Covid hanno inevitabilmente portato ad un calo per il locale e alla sospensione dell'attività alberghiera.

Su Facebook è grande il cordoglio dei cittadini di Isola della Scala per l'incendio che ha colpito uno degli esercizi storici del paese e portato alla morte di Amedeo, conosciuto da molti così come il fratello Giampaolo, al quale viene augurata una pronta guarigione.

«Porterò nel cuore le nostre chiacchierate quando venivo a prendere il caffè», scrive una donna, mentre un altro ripensa ai momenti passati al locale: «Quante ore, pomeriggi, giornate intere passate tra la sala giochi e il bar sotto l'occhio di Romilda; la pizza la domenica con Amedeo e Paolo in compagnia delle loro battute e delle loro burle». E ancora «Che triste notizia … il bar centrale e i suoi titolari un’istituzione per Isola … forza Paolo», scrive un'altra cittadina, mentre qualcuno si tiene stretti i ricordi dell'infanzia: «Ciao Amedeo, mi ricorderò per sempre quando da bambina mi sedevi sullo sgabello rosso vicino al bancone del bar e mi davi il cornetto Algida».