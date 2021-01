Clienti senza mascherine al banco e seduti: bar chiuso e fioccano le multe

Le Volanti della Questura di Verona, nella giornata di lunedì, sono intervenute al bar Blondy’s di via Mantovana, in seguito ad una segnalazione giunta al 113

Dai controlli disposti dal Questore di Verona, la dottoressa Ivana Petricca, anche al fine di garantire il pieno rispetto delle misure di contenimento epidemiologico, nella giornata di lunedì sono arrivate le sanzioni nei confronti della titolare del bar Blondy’s di via Mantovana, in città, e dei 7 clienti presenti nel locale.

Una segnalazione giunta al 113 ha portato gli agenti delle Volanti nel quartiere di Santa Lucia, dove avrebbero constatato che all’interno del bar erano presenti sette clienti, privi di mascherina, intenti a consumare bevande alcoliche intorno a un tavolino e nei pressi del bancone, senza che fosse rispettato il distanziamento previsto dalla vigente normativa. Da una verifica più accurata inoltre, sarebbe emerso che all'ingresso dell'attività non era esposto il cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Dietro al bancone, intenta a servire gli avventori, gli agenti hanno individuato una cittadina cinese 54enne, madre della titolare del locale, che ha ammesso di aver violato la normativa vigente per la “zona arancione”, che vieta la consumazione all’interno del locale, consentendo unicamente l’asporto.

Al termine degli accertamenti, pertanto, gli operatori hanno provveduto alla chiusura immediata del bar per cinque giorni e alla notifica della prevista sanzione amministrativa.

Anche nei confronti degli avventori presenti all’interno del locale, tutti di età compresa tra i 56 e gli 82 anni, sono scattate le sanzioni per il mancato rispetto della distanza di sicurezza e il non corretto uso della mascherina.