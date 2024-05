Strappate via le bandiere della Fiom Cgil in lungadige Galtarossa: «Atto ignobile che si ripete»

«Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 Maggio 2024, dei vandali hanno strappato e divelto le bandiere della Fiom Cgil di Verona, poste in lungadige Galtarossa, lasciate li come simbolo dai lavoratori della GAP, ditta in appalto all’interno delle Acciaierie di Verona, per ricordare a tutti la loro mobilitazione, che si protrae da più di un mese, per chiedere all’azienda maggior sicurezza e maggior salario». La denuncia arriva da una nota del sindacato firmata da Martino Braccioforte.

«Atto ignobile che si ripete, in quanto nelle precedenti settimane fu trafugato lo striscione che ricordava i motivi della protesta». Proseguono da Fiom Cgil Verona: «Gesto vile che non può e non deve passare inosservato, motivo per cui si sta valutando come Fiom Cgil di Verona di sporgere denuncia contro ignoti presso le autorità giudiziarie affinché la giustizia possa far luce su quanto accaduto e dare un nome e cognome su chi ha dimostrato unicamente di essere un servo dei padroni e nemico della classe operaia.

La Fiom Cgil, insieme alle sue Rsu e ai lavoratori della Gap, proseguirà con la mobilitazione per rivendicare salario, diritti e dignità, senza farsi intimidire da atti vandalici di cattivo gusto».