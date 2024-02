Falsificano banconote da 100 euro e le smerciano in Italia e all'estero

Avrebbero messo in circolo anche nel Veronese banconote da 100 euro false. Banconote talmente simili a quelle vere da poter ingannare anche i più sofisticati dispositivi di controllo. Entravano nei supermercati, prendevano merce di poco valore ed in genere usavano le casse automatiche per pagare, introducendo una banconota falsa ed uscendo con in tasca le banconote vere del resto. Una pratica messa a segno in esercizi veronesi ed anche nel resto d'Italia e d'Europa. Una pratica interrotta oggi, 13 febbraio, dagli arresti operati in Italia, a Barcellona e ad Atene dalle forze dell'ordine coordinate da Europol. In tutto sono 12 i soggetti finiti in carcere, tutti di nazionalità pakistana e tutti gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla falsificazione del denaro e alla distribuzione di banconote false.

In Italia, gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della prima sezione operativa di Roma del comando antifalsificazione monetaria, supportati dai colleghi di Napoli, Brescia, Rieti e dall'ottavo reggimento Lazio. All'estero, grazie al coordinamento dell'Europol, gli indagati sono stati fermati dagli agenti della brigada de investigacion del Banco di Espana, dai mossos di esquadra di Barcellona e dagli uomini della polizia greca.

L'attività investigativa, guidata dalla procura di Roma, è partita nel novembre 2022 a seguito di ripetuti episodi di smercio di banconote da 100 euro false nei centri commerciali della capitale. Da questi primi episodi, le investigazioni hanno permesso di scoprire la complessa organizzazione criminale che produceva ed utilizzava il denaro falso. Il gruppo era strutturato in tre cellule operative: la prima, dedita alla produzione, realizzata in una stamperia clandestina allestita all’interno di un appartamento di Napoli e poi trasferita a Rieti; la seconda era costituita dai distributori che in Italia avrebbero operato nelle province di Bologna, Brescia, Cremona, Cosenza, Firenze, Foggia, Lecce, Milano, Novara, Pistoia, Reggio Emilia, Verona e Vicenza, mentre all’estero avrebbero colpito a Parigi, Nizza, Marsiglia, Atene e Madrid; infine la terza era stata attivata a Atene ed è stata poi trasferita a Barcellona per occupare nuovi mercati europei.

Nel corso delle indagini sono state ricostruite più di 50 attività di smercio solo in Italia e sono stati arrestati in flagranza di reato quattro corrieri, controllati negli aeroporti di Fiumicino, Atene e Barcellona. Arresti che hanno permesso di sequestrare circa 500 banconote da 100 euro false.

E attualmente risulta che l’organizzazione abbia prodotto circa 10mila banconote false per un valore nominale di circa un milione di euro, diffuse principalmente in Italia e Grecia, ma anche in Spagna e Francia.

Le banconote sequestrate sono state sottoposte ad accertamenti tecnici dalla Banca Centrale Europea, dal National Analysis Centre della Banca d’Italia e dalla sezione di grafica del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Roma. Accertamenti che hanno rilevato una particolarissima contraffazione originata da un'innovativa tecnica di produzione. Tecnica che è attualmente ritenuta dalla Bce la più insidiosa insistente nella zona euro.

Infine, alle indagini ha collaborato anche l'ufficio antifrode dell’Adm (Agenzia delle dogane e dei monopoli), il quale ha censito e monitorato le spedizioni dei materiali tecnici acquistati dall’organizzazione da ditte specializzate cinesi. Materiali che servivano al complesso ciclo produttivo delle banconote, a partire dalla produzione della carta.