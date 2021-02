Bancomat presi d'assalto nel Veronese: due esplosioni nella notte

Un altro colpo ad un bancomat è stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì nel Veronese.

Intorno alle 22.30 un boato ha scosso Illasi: alcuni malviventi infatti, dopo aver sfondato la vetrata della porta d'ingresso, hanno fatto saltare lo sportello automativo della Cassa Rurale di Vestenanova, situata al civico 18 di piazza Libertà.

Una volta messe la mani sul bottino, i criminali si sarebbero allontanati: ora sull'episodio indagano i carabinieri di San Bonifacio.

CASALEONE - Nella Bassa, poco dopo la mezzanotte, è stato invece preso d'assalto il Postamat dell'ufficio postale di Casaleone situato in via San Biagio, al civico 15. Anche in questo caso i malviventi hanno fatto saltare lo sportello, per poi allontanarsi in fretta e furia con il bottino.

Sul posto si sono diretti i carabinieri della Compagnia di Legnago: possibile che i due colpi siano stati compiuti dalla stessa banda.