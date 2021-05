Assalto al bancomat nella notte, banditi in fuga con il bottino: partite le indagini

Colpo nella notte tra martedì e mercoledì a San Giovanni Lupatoto, dove un altro bancomat è stato preso d'assalto dai malviventi.



Nel mirino dei banditi questa volta è finita la filiale della Banca Veronese - Credito Cooperativo di Concamarise, situata in via Nazario Sauro nella frazione di Pozzo. Intorno alle 2.15 quattro o cinque individui dal volto travisato,per accedere allo sportello automatico, che hanno fatto esplodere utilizzando presumibilmente un congegno a base di polvere da sparo infilandolo in una delle fessure (). Una volta fatto saltare il dispositivo, i criminali si sono appropriati della cassetta con i contanti in esso contenuta e si sarebbero poi allontanati in fretta e furia a bordo di un'auto scura.A lanciare l'allarme è stato l'istituto di vigilanza e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Giovanni Lupatoto, quelli del Norm di Verona e del Nucleo Investigativo, che hanno dato immediatamente il via alle indagini, partendo dalle immagini delle telecamere di sorveglianza (una delle quali sarebbe stata oscurata dai malviventi) e dalle testimonianze, mentre non è ancora stato quantificato l'ammontare del bottino.