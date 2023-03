Assalto al bancomat, ladri in fuga dopo l'esplosione: partite le indagini

I bancomat torna al centro del mirino dei malviventi. Nella notte tra venerdì e sabato infatti, è stato preso d'assalto quello situato all'interno del supermercato Famila di via Ca' di Cozzi a Verona.

Alcuni banditi hanno fatto esplodere lo sportello automatico, verosimilmente utilizzando la tecnica della "marmotta", che consiste nell'infilare nella fessura del dispositivo, un congegno costituito da materiale esplosivo che viene successivamente fatto detonare. Una volta divelto il bancomat, i malviventi avrebbero avuto accesso al suo contenuto per poi allontanarsi, con un bottino di entità non ancora nota.

L'esplosione ha causato alcuni danni alla struttura e sul posto si sono diretti i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per risalire agli autori del colpo, visionando anche le immagini di sorveglianza.