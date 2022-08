Assalto al bancomat nella notte: malviventi sfondano le vetrate con un escavatore

Un assalto ad un bancomat si è consumato nella notte tra venerdì e sabato in Valpolicella.

Utilizzando un escavatore che sarebbe stato rubato, alcuni malviventi hanno sfondato le vetrate della filiale della Banca Popolare di Verona situata nel tratto di Sp 4 denominato via Campostrini a San Pietro in Cariano, nella frazione di Pedemonte, per sradicare lo sportello automatico.

Sul posto i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti