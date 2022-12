Sicurezza, disposizione, affluenza: banchetti di Santa Lucia al centro della polemica

Il tentato furto ai danni di una commerciante, in quel momento distratta da una conversazione con un'amica, sventato dall'addetto alla vigilanza e dai carabinieri di Verona, non sarebbe l'unico episodio di questo tipo che in questi giorni si sarebbe verificato in città tra i mercatini di Natale e i banchetti di Santa Lucia. A denunciare gli episodi sono i consiglieri di opposizione di Verona Domani e Fratelli d'Italia (che sulla questione sicurezza mettono nel mirino anche la giunta Sboarina), i quali incalzano l'Amministrazione Tommasi anche su altri temi, come la sistemazione dei banchetti o il presunto calo dei visitatori, nonostante durante il Ponte dell'Immaccolata, per il quale il meteo non è stato dei migliori, sia stato spesso registrato il "tutto esaurito" nei parcheggi del centro.

«Furti, atti vandalici, bancarelle abusive, sistemazione logistica degli stand totalmente sballata, organizzazione improvvisata, mancata attività di controllo e sicurezza, ambulanti indignati ed esasperati che hanno già annunciato che dopo tanti anni non torneranno più. Presenze di visitatori e turisti in forte calo, con conseguenti ricadute negative sull’intero comparto economico veronese. Non c’è che dire, davvero un bel flop targato Tommasi».

Sono queste le considerazioni del gruppo di Verona Domani in seguito alle notizie riportate dalla stampa, secondo le quali alcuni commercianti si sarebbero lamentati di alcuni colpi messi a segno in orario notturno nonostante la presenza della vigilanza (al momento sarebbe una la denuncia formale) e delle disposizioni della Sovrintendenza.

«Che tristezza, quella che da sempre rappresentava uno dei più sentiti ed importanti appuntamenti per migliaia di famiglie veronesi, dei loro bambini, un evento che richiamava flotte di turisti, che si ritrova oggi, con l’attuale amministrazione Tommasi, in balia della più totale disorganizzazione, di improvvisazione, degrado, mancanza di sicurezza per ambulanti e visitatori. Non era mai successo nulla di simile in passato, Tommasi è riuscito in un colpo solo a deludere visitatori, turisti e commercianti. Decine di ambulanti hanno denunciato addirittura di pagare all’amministrazione Comunale centinaia di euro per il servizio di sicurezza che non è stato minimamente garantito. Lo testimoniano i numerosi casi di furti e scippi avvenuti in questi giorni. Senza contare i fortissimi malumori e le lamentele da parte degli stessi sulle nuove “strampalate” posizioni dei banchetti, che oltre a penalizzare gli espositori, hanno lasciato la piazza tristemente semivuota. Caro sindaco – conclude il consigliere comunale di Verona Domani Paolo Rossi - le tradizioni veronesi vanno tutelate ed implementate, mentre ora avviene l’esatto contrario. L’annunciato addio dei commercianti, la loro rabbia, i numeri flop dei visitatori, sono la dimostrazione di un’amministrazione poco attenta e deludente».

La sicurezza è al centro della critica mossa dal consigliere regionale e comunale per Forza Italia, Alberto Bozza: «Lo dico da tempo e torno a ribadirlo, è necessario un grande piano d’investimento pubblico per la sicurezza di Verona. Da qualche anno c’è un continuo e pericoloso crescendo di degrado, che spesso sfocia in furti, come è accaduto in questi giorni agli ambulanti della fiera di San Lucia in piazza Bra, altre volte addirittura in violenza e aggressioni. I fatti di cronaca ormai non si contano più, sono ripetuti, frequenti e reiterati».

Un problema che, secondo Bozza, la città si porterebbe dietro da qualche tempo: «L’escalation di insicurezza si registra da qualche anno, ma l’amministrazione attuale e quella precedente non hanno preso iniziative davvero concrete. Anzi, a volte ho l’impressione che l’attuale Giunta, per una certa inclinazione ideologica, tenda a trascurare l’aspetto pratico della sicurezza, della prevenzione e del contrasto alla criminalità».

Il consigliere dunque torna sulla sua proposta: «Il Comune deve utilizzare una parte degli avanzi di bilancio da decine di milioni di euro degli ultimi esercizi, per sviluppare un grande piano di investimento in sicurezza. Siano installati sistemi moderni di videosorveglianza "intelligente", collegati a una control room che monitori e permetta alle forze dell’ordine di intervenire in tempo reale. Ricordo però che oggi ci sono molte zone prive persino di normali telecamere. Sia assunto nuovo personale di polizia locale e sia sviluppata una migliore collaborazione con la Prefettura per ottenere un capillare e costante presidio del territorio. Si provveda a un intensivo programma di illuminazione di strade e parchi, oggi molti siti sono bui o male illuminati. Infine, se e quando necessario, ci si avvalga anche della vigilanza privata».

Considirazioni che non trovano però d'accordo l'Amministrazione comunale, soprattutto per quanto riguarda la disposizione degli stand: «La sistemazione dei banchetti di Santa Lucia per l’edizione 2022 è stata concordata e condivisa con le associazioni di categoria, ricevute a suo tempo in municipio per soddisfare tutte le esigenze e organizzare al meglio l’iniziativa, che tiene conto delle nuove disposizioni della Soprintendenza – precisa l’assessore alle Attività commerciali Italo Sandrini-. Crediamo che, grazie anche alla nuova disposizione, la manifestazione si sia svolta con ordine e apprezzamento da parte di tutti».