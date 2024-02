Condannato per bancarotta fraudolenta: 77enne in carcere, deve scontare una pena di 3 anni

Un 77enne italiano è stato tratto in arresto nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Legnago, che hanno così eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano nei suoi confronti.

L'uomo infatti è stato ritenuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, del reato di bancarotta fraudolenta consumato nel 2015 a Milano e condannato ad una pena di 3 anni di reclusione.

Pertanto il 77enne, oggi pensionato, in seguito alla revoca del provvedimento che aveva sospeso temporaneamente l’ordine di esecuzione per la carcerazione, e con il ripristino da parte dell’autorità giudiziaria del medesimo ordine di carcerazione, è stato rintracciato a Legnago e, dopo le formalità di rito, accompagnato nel carcere di Montorio per scontare la pena che è stata stabilita nella sentenza di condanna.