Da Verona una squadra umanitaria diretta in Ucraina: 4 bimbi oncologici di Kharkiv curati a Borgo Trento

Su richiesta di Abeo Verona è partito un autobus messo a disposizione di Atv, con personale sanitario dell’Oncoematologia dell'ospedale di Borgo Trento e della Croce Verde Verona. Il mezzo si recherà in queste ore ai confini dell’Ucraina per prelevare dei bambini malati oncologici, i quali verranno poi curati presso il reparto di Oncoematologia di Borgo Trento che li sta attendendo.

La speciale squadra umanitaria è partita alle ore 15 da Villa Fantelli – Casa Abeo, con destinazione l'Ucraina ancora purtroppo sotto assedio e devastata dai bombardamenti dell'esercito russo. I bambini ucraini oncologici che verrano trasferiti in Italia a Verona sono quattro e provengono tutti dalla città di Kharkiv. In base a quanto riportato da Abeo Verona, i bambini saranno accompagnati dalle loro mamme e, in alcuni casi, da altri familiari: una nonna, un fratellino e una sorellina. Sarà anche accolta la sorella di un paziente ucraino già a Verona per ricongiungersi con la sua famiglia.

Il percorso dela spedizione umanitaria veronese

La squadra umanitaria partita per questa spedizione speciale è composta da figure professionali altamente specializzate e non, venutasi a creare grazie alla sinergia di diverse importanti realtà veronesi che operano nel sociale ed in ambito sanitario: anzitutto proprio l'associazione Abeo, con la figura del Responsabile Trasporti Bambini e una volontaria Abeo, quindi l'Unità operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale della Donna e del Bambino, diretta dal dott. Simone Cesaro, con personale medico e infermieristico comprendenti, il coordinatore infermieristico del reparto di Oncoematologia Pediatrica, dott. Alberto Castagna e la dott.ssa Maria Pia Esposto. E ancora, la Croce Verde di Verona con due soccorritori e un infermiere coordinati dal prof. Dario Mastrapasqua e dal dott. Davide De Petris, quindi Il Ponte – Mict e la Paul O’Gorman Lifeline, con la presenza di una mediatrice culturale.

L’intervento è stato coordinato congiuntamente con l’Aoui, nella persona del direttore generale, dott. Callisto Bravi. Il pullman che porterà il convoglio umanitario, come già riferito, è stato messo a disposizione da Atv, grazie alla disponibilità del presidente Massimo Bettarello e del direttore generale Stefano Zaninelli, oltre all’azienda collaboratrice Peschiera Viaggi.