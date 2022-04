Bimbo vede i carabinieri aiutare un uomo in difficoltà, il giorno dopo porta in caserma un disegno per ringraziarli

L'episodio riportato dai militari dell'Arma risale a qualche giorno fa, precisamente alla sera del 27 aprile, quando i carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda sono intervenuti, su richiesta di un passante, per soccorrere un automobilista in difficoltà a seguito di un sinistro stradale. Quest'ultlimo, secondo quanto si apprende, era avvenuto lungo via Venezia nel Comune di Peschiera del Garda. In particolare, i carabinieri spiegano che una donna, mentre transitava a bordo della propria vettura con il proprio figlio minore, avendo notato un conoscente rimasto in panne al centro della carreggiata, avrebbe chiamato il numero 112, chiedendo l’invio di una pattuglia in aiuto.

Il disegno realizzato dal bambino e consegnato al comandante dei carabinieri di Peschiera del Garda

I militari del nucleo operativo e radiomobile sono subito intervenuti sul posto ed hanno soccorso la persona bisognosa d'aiuto, dando assistenza durante le operazioni di recupero del veicolo e ripristinando la viabilità interrotta a causa del sinistro. Al termine dell’intervento, il bambino ha voluto conoscere i carabinieri ringraziandoli personalmente per il loro operato. Non solo, il giorno successivo lo stesso bimbo si è fatto accompagnare dalla madre presso il comando della compagnia dei carabinieri di Peschiera del Garda, dove ha consegnato al comandante del reparto un disegno, fatto di suo pugno, come segno di stima e riconoscenza nei confronti dei militari.