A Verona nel Giorno della memoria centinaia di bambini hanno ricordato il piccolo De Simone vittima dei nazisti

Il Giorno della Memoria attraverso gli occhi dei bambini e delle bambine. Si è tenuta venerdì mattina, nel parco comunale di via Po alle Golosine, la cerimonia commemorativa in ricordo del piccolo ebreo italiano Sergio De Simone, fra i 20 fanciulli, dieci maschi e dieci femmine, di varia nazionalità europea, che furono deportati nel lager di Auschwitz-Birkenau e scelti come cavie per le terribili sperimentazioni naziste, che li portarono alla morte.

Attorno al monumento dedicato a De Simone, dove è stata posizionata una corona d’alloro in ricordo delle vittime della shoah, si sono radunati per l’occasione un centinaio di alunni e alunne di tutte le classi quinte elementari della 5^ circoscrizione. Presente anche l’assessora all’Istruzione Elisa La Paglia e il consigliere comunale Lorenzo Didone.

Nella mattinata l’assessora La Paglia si è recata anche in piazza Isolo, al monumento "Filo spinato", dove gli studenti e le studentesse della scuola Rubele si sono ritrovati per un momento di raccoglimento e riflessione, con la lettura di alcuni testi e poesie, in ricordo di tutte le vittime dell’Olocauzto. Presente anche la consigliera comunale Chiara Stella.