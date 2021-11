Bambine uccise nella casa di accoglienza, si è svolto oggi il funerale a Verona

Si svolto oggi, sabato 6 novembre, nel Comune di Verona presso la chiesa del Cimitero Monumentale, il funerale delle due piccole bambine trovate morte, lo scorso 26 ottobre, nel loro appartamento al Porto San Pancrazio dove abitavano con la madre. Quest'ultima è stata dapprima indicata quale principale indiziata responsabile dell'uccisione delle piccole e, successivamente, era stata a sua volta trovata senza vita il giorno dopo, a seguito di lunghe ricerche, annegata nel fiume Adige.

La comunità srilankese di Verona, e non solo, si è quindi oggi stretta attorno al padre delle due bambine che ha scelto comunque venissero celebrati insieme i funerali sia delle figlie che della madre. In chiesa si sono raccolte in preghiera anche le maestre della scuola frequentata dalle piccole, oltre ad alcuni parenti della sfortunata famiglia protagonista di un dramma davvero difficile da spiegarsi e che ha toccato da vicino tanto Verona quanto l'Italia intera.

A seguito della celebrazione della messa si è svolto il rito della sepoltura. Presente in chiesa anche il primo cittadino scaligero Federico Sboarina che, già nell'immediato dei drammatici avvenimenti, aveva parlato di «una tragedia dalle proporzioni immani» e di «una vicenda personale che ha comprensibilmente scosso non solo la nostra comunità ma tutto il Paese».