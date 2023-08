Gamba fratturata e ginocchio lussato: ciclista ed escursionista soccorsi nella zona del Baldo

Non solo incidenti in città. La giornata di Ferragosto ha visto alcuni interventi anche sui monti veronesi per soccorrere persone che si sono trovate in difficoltà.

Martedì mattina l'elicottero di Verona emergenza è intervenuto sul Monte Baldo dove, scendendo dalla stazione di arrivo della funivia, sul lato di Ferrara di Monte Baldo, un ciclista di Rimini avrebbe perso il controllo della bici su una cunetta, finendo a terra e riportando la probabile frattura di una gamba.

Atterrati nelle vicinanze, l'equipe medica del Suem e il tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure all'uomo per poi imbarellarlo, caricarlo a bordo e trasportarlo all'ospedale di Negrar.

Successivamente l'eliambulanza del Suem di Verona è poi stata inviata sul Vajo dell'Orsa, a Brentino Belluno, dove un 23enne di Verona si era procurato la sospetta lussazione del ginocchio, risalendo con una persona il sentiero per raggiungere l'imbocco del canyon. Il giovane è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino veronese, compresi tre medici, che lo ha stabilizzato per poi spostarlo in un punto più agevole per il recupero, dove gli operatori avevano aperto un varco tra la vegetazioe, avvenuto con 20 metri di verricello.

Il ragazzo è stato trasportato a sua volta all'ospedale di Negrar.