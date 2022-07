Nuovo dramma nella acque del lago di Garda: bagno notturno fatale per un 42enne

È arrivata ai carabinieri di Desenzano la segnalazione, fatta dall’amico del 42enne che non è più rientrato sulla spiaggia della località "Desenzanino". Entrambi, secondo quanto riferito dalla guardia costiera in una nota, pare avessero deciso di fare il bagno in notturna nel lago di Garda, ma quando il segnalante è uscito dall’acqua e non ha più visto l’amico, avrebbe a quel punto provato a cercarlo senza però vederlo né in superficie né sul fondale.

Ricevuta pertanto la segnalazione, la sala operativa della guardia costiera ha inviato il GC A58 che, giunto nello specchio acqueo indicato, ha avviato le ricerche di superficie. Tramite la centrale operativa delle capitanerie di porto, è stato disposto anche l’invio del 5 Nucleo Sub della guardia costiera di Genova, presenti in questi giorni sul lago per un'altra ricerca nell’alto Garda. Tramite la sala operativa dei vigili de fuoco di Brescia, sono stati inviati anche i sommozzatori di Milano e un’unità navale dei vigili de fuoco di Salò.

Dopo un’attenta prospezione dei fondali, eseguita con i fari di ricerca dai due mezzi di soccorso giunti sul posto, l’equipaggio del GC A58 è riuscito ad individuare la sagoma di un corpo adagiato sul fondale. Quest'ultimo è stato poi recuperato dall’equipaggio dell’unità navale dei vigili de fuoco e trasportato in spiaggia, dove i sanitari del 118, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sul posto anche i carabinieri di Desenzano che hanno avviato le attività di polizia giudiziaria volte a ricostruire la dinamica del triste evento.